Боливия встретится с Колумбией в отборочном турнире ЧМ-2026

Сборные Боливии и Колумбии встретятся в отборочном турнире чемпионата мира-2026 в четверг, 10 октября. Матч пройдет на муниципальном стадионе в Эль-Альто (Боливия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Официальной трансляции встречи в России не планируется. Ключевые события игры Боливия — Колумбия доступны в матч-центре «СЭ».

В отборе ЧМ-2026 в Южной Америке участвуют 10 команд. Боливия после восьми туров с 9 очками занимает 8-е место, а Колумбия с 16 очками идет второй.