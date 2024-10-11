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Сегодня, 00:58

Боливия в меньшинстве обыграла Колумбию и обошла Бразилию в таблице отбора ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
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Джон Ариас (слева) и Габриэль Вильямиль в борьбе за мяч.
Фото AFP

Сборная Боливии выиграла у Колумбии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 1:0.

На 21-й минуте боливийская команда осталась в меньшинстве, так как защитник Эктор Куэльяр получил красную карточку. Несмотря на удаление, Боливия смогла в начале второго тайма выйти вперед — забил Эктор Куэльяр. Его гол стал единственным в этом матче.

Колумбийский полузащитник «Краснодара» Кевин Кастано вышел на поле в стартовом составе, сыграл 63 минуты и получил желтую карточку. Нападающий краснодарской команды Джон Кордоба появился на поле на 23-й минуте.

Боливийцы набрали 12 очков и поднялись на 5-е место в турнирной таблице, обойдя Бразилию. Колумбийцы идут на 2-й строчке — 16 очков.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
10 окт, 23:00. Estadio Municipal El Alto (Эль-Альто)
Боливия
1:0
Колумбия

Футбол
Сборная Боливии по футболу
Сборная Колумбии по футболу
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