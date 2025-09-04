Болгария — Испания: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн
Болгария и Испания сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026 4 сентября
Сборные Болгарии и Испании сыграют в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в четверг, 4 сентября. Матч на Национальном стадионе «Васил Левски» в Софии (Болгария) начинается в 21.45 по московскому времени.
Матч Болгария — Испания в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Просмотр контента стримингового сервиса возможен по подписке.
Отслеживать ключевые события игры Болгария — Испания можно в матч-центре сайта «СЭ».
Болгария и Испания в отборочном цикле ЧМ-2026 в Европе выступают в группе Е с Турцией и Грузией.
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