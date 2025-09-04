Сборные Болгарии и Испании сыграют в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в четверг, 4 сентября. Матч на Национальном стадионе «Васил Левски» в Софии (Болгария) начинается в 21.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E.

04 сентября 2025, 21:45. Васил Левски (София)

Матч Болгария — Испания в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Просмотр контента стримингового сервиса возможен по подписке.

Отслеживать ключевые события игры Болгария — Испания можно в матч-центре сайта «СЭ».

Болгария и Испания в отборочном цикле ЧМ-2026 в Европе выступают в группе Е с Турцией и Грузией.