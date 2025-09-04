Болгария — Испания: трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 21.45 мск
Болгария и Испания сыграют в отборочном турнире чемпионата мира-2026
Сборные Болгарии и Испании встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в четверг, 4 сентября. Игра на Национальном стадионе «Васил Левски» в Софии (Болгария) начнется в 21.45 по московскому времени.
Отслеживать ключевые события игры Болгария — Испания можно в матч-центре сайта «СЭ».
Игру Болгария — Испания в прямом эфире будет транслировать онлайн-платформа «Okko Спорт», просмотр контента которой возможен по платной подписке.
Болгария и Испания в отборочном турнире ЧМ-2026 в Европе играют в группе Е с Турцией и Грузией.
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