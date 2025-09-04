Сборные Болгарии и Испании встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в четверг, 4 сентября. Игра на Национальном стадионе «Васил Левски» в Софии (Болгария) начнется в 21.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E.

04 сентября 2025, 21:45. Васил Левски (София)

Отслеживать ключевые события игры Болгария — Испания можно в матч-центре сайта «СЭ».

Игру Болгария — Испания в прямом эфире будет транслировать онлайн-платформа «Okko Спорт», просмотр контента которой возможен по платной подписке.

Болгария и Испания в отборочном турнире ЧМ-2026 в Европе играют в группе Е с Турцией и Грузией.