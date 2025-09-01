Болгария — Испания: дата и время начала матча отбора ЧМ-2026
Болгария и Испания сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026
Сборная Болгарии примет сборную Испании в первом туре отборочного турнира чемпионата мира в Европе в четверг, 4 сентября. Матч пройдет на Национальном стадионе «Васил Левски» в Софии (Болгария), начало — в 21.45 по московскому времени.
Транслировать матч в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент сервиса доступен по подписке.
Результат и ключевые события игры Болгария — Испания отслеживайте в матч-центре на нашем сайте.
Болгария и Испания в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в группе Е с Турцией и Грузией.
Новости