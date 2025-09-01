Болгария и Испания сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026

Сборная Болгарии примет сборную Испании в первом туре отборочного турнира чемпионата мира в Европе в четверг, 4 сентября. Матч пройдет на Национальном стадионе «Васил Левски» в Софии (Болгария), начало — в 21.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E.

04 сентября 2025, 21:45. Васил Левски (София)

Транслировать матч в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент сервиса доступен по подписке.

Результат и ключевые события игры Болгария — Испания отслеживайте в матч-центре на нашем сайте.

Болгария и Испания в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в группе Е с Турцией и Грузией.