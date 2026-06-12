Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

12 июня, 00:36

Болельщики принесли флаг России на матч открытия ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент

Российские болельщики принесли флаг Российской Федерации на матч открытия чемпионата мира-2026 сборными Мексики и ЮАР (2:0), сообщает ТАСС. Игра прошла в Мехико на стадионе «Ацтека».

Мексика с 3 очками идет на первом месте в группе A. В следующем матче команда Хавьера Агирре 19 июня сыграет с Кореей. ЮАР 18 июня встретится во втором туре с Чехией.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир завершится 19 июля.

Футболисты сборной Мексики празднуют гол Рауля Хименеса в&nbsp;ворота сборной ЮАР.Мексика разобралась с ЮАР в матче открытия ЧМ-2026. Среди троих удаленных — железнодорожник Монтес

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Сборная Мексики по футболу
Сборная ЮАР по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Бельгия — Египет: судья не удалил Де Кейпера
Безвыигрышная серия Египта на чемпионатах мира выросла до семи матчей
Саудовская Аравия — Уругвай: стартовые составы на матч чемпионата мира
Лукаку вышел — и через 22 секунды заставил защитника забить автогол. Бельгия ушла от поражения с Египтом
Полузащитник Ашур был признан лучшим игроком матча Бельгия — Египет
Футбол и ценники. Колонка главного редактора про ЧМ-2026
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Автор первого гола ЧМ-2026 Киньонес признан лучшим игроком матча Мексики с ЮАР

Мексика впервые одержала победу в матче открытия чемпионата мира после пяти поражений и двух ничьих
Новости
RSS RSS
Все новости