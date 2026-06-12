Болельщики принесли флаг России на матч открытия ЧМ-2026

Российские болельщики принесли флаг Российской Федерации на матч открытия чемпионата мира-2026 сборными Мексики и ЮАР (2:0), сообщает ТАСС. Игра прошла в Мехико на стадионе «Ацтека».

Мексика с 3 очками идет на первом месте в группе A. В следующем матче команда Хавьера Агирре 19 июня сыграет с Кореей. ЮАР 18 июня встретится во втором туре с Чехией.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир завершится 19 июля.