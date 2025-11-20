Футбол
Сегодня, 07:13

Бьелса может покинуть сборную Уругвая

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса может покинуть свой пост в ближайшее время, сообщает Pasesuruguay.

По информации источника, 70-летний аргентинец встретится с руководством ассоциации футбола Уругвая (AUF), чтобы обсудить свое будущее. В AUF не уверены, что специалист останется.

В отборочном турнире чемпионата мира-2026 сборная Уругвая набрала 28 очков и заняла 4-е место. Уругвайцы вышли на Мундиаль, который следующим летом пройдет в США, Мексике и Канаде.

Футбол
Сборная Уругвая по футболу
Марсело Бьелса
