Белоруссия — Дания: трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 21.45 мск
Белоруссия и Дания сыграют в отборочном турнире чемпионата мира-2026
Сборная Белоруссии примет сборную Дании в матче отборочного турнира чемпионата мира в Европе в четверг, 9 октября. Матч пройдет на «ЗТЕ Арене» в Залаэгерсеге (Венгрия), начало — в 21.45 по московскому времени.
Транслировать матч в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Результат и ключевые события игры Белоруссия — Дания отслеживайте в матч-центре на нашем сайте.
Белоруссия и Дания в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Грецией и Шотландией. Следующий матч соперников состоится ориентировочно 15 ноября.
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