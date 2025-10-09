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9 октября 2025, 08:45

Белоруссия — Дания: трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 21.45 мск

Белоруссия и Дания сыграют в отборочном турнире чемпионата мира-2026
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Сборная Белоруссии примет сборную Дании в матче отборочного турнира чемпионата мира в Европе в четверг, 9 октября. Матч пройдет на «ЗТЕ Арене» в Залаэгерсеге (Венгрия), начало — в 21.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа C.
09 октября 2025, 21:45. ZTE Arena (Залаэгерсег)
Белоруссия
0:6
Дания

Транслировать матч в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Результат и ключевые события игры Белоруссия — Дания отслеживайте в матч-центре на нашем сайте.

Белоруссия и Дания в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Грецией и Шотландией. Следующий матч соперников состоится ориентировочно 15 ноября.

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