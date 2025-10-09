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9 октября 2025, 19:00

Белоруссия — Дания: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн

Сборные Белоруссии и Дании встретятся в матче отбора ЧМ-2026
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Белоруссии и Дании встретятся в матче отбора чемпионата мира в четверг, 9 октября. Игра пройдет на нейтральном стадионе «ZTE Арена» в Залазгерсеге (Венгрия), стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры Белоруссия — Дания можно в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа C.
09 октября 2025, 21:45. ZTE Arena (Залаэгерсег)
Белоруссия
0:6
Дания

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на платформу. Стриминговый сервис также проведет перекличку матчей отборочного турнира, которая начнется в 20.55 мск.

Финальный турнир чемпионата мира в 2026 году пройдет в Канаде, США и Мексике. Впервые в истории в нем примут участие 48 сборных.

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