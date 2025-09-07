Сборные Бельгии и Казахстана встретятся в матче отбора ЧМ-2026

Сборные Бельгии и Казахстана встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира в воскресенье, 7 сентября. Игра пройдет на стадионе «Лотто Парк» в Брюсселе и начнется в 21.45 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры Бельгия — Казахстан можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа J.

07 сентября 2025, 21:45. Lotto Park (Брюссель)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый ресурс.

Сборные выступают в группе J. В отборочном турнире ЧМ-2026 Бельгия сыграла вничью с Северной Македонией (1:1), победила Уэльс (4:3) и Лихтенштейн (6:0). Казахстан обыграл Лихтенштейн (2:0), уступил Северной Македонии (0:1) и Уэльсу (0:1).