Бельгия — Казахстан: трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 21.45 мск
Сборные Бельгии и Казахстана встретятся в матче отбора ЧМ-2026
Сборные Бельгии и Казахстана встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира в воскресенье, 7 сентября. Игра пройдет на стадионе «Лотто Парк» в Брюсселе и начнется в 21.45 по московскому времени.
С основными событиями и результатом игры Бельгия — Казахстан можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый ресурс.
Сборные выступают в группе J. В отборочном турнире ЧМ-2026 Бельгия сыграла вничью с Северной Македонией (1:1), победила Уэльс (4:3) и Лихтенштейн (6:0). Казахстан обыграл Лихтенштейн (2:0), уступил Северной Македонии (0:1) и Уэльсу (0:1).
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