Бельгия — Иран: Лукаку не удален за удары шипами и коленом

На 3-й минуте матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Бельгия — Иран судья Дарио Эррера ошибочно оценил действия Ромелу Лукаку только предупреждением.

Бельгийский нападающий в подкате пошел на мяч, который пытался поймать Алиреза Бейранванд, ударил вратаря иранцев шипами в бедро и коленом в голову, рискуя нанести ему серьезные травмы.

Рефери определил, что желтой карточки для наказания форварда будет достаточно, хотя тот заслуживал удаления. Видеоассистенты Эрнан Мастрангело, Леодан Гонсалес и Карлос дель Серро Гранде не стали вмешиваться в действия коллеги.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Бельгия — Иран.