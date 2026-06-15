Бельгия — Египет: видеотрансляция матча ЧМ по футболу
Сборные Бельгии и Египта сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в понедельник, 15 июня. Встреча группы G пройдет на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США). Начало игры — в 22.00 по московскому времени.
Видеотрансляцию матча Бельгия — Египет можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 21.40 мск.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Бельгия — Египет можно в матч-центре на сайте «СЭ».
Бельгия и Египет начнут выступление на чемпионате мира с очной встречи. Помимо этих команд, в группе G сыграют сборные Ирана и Новой Зеландии. Во втором туре бельгийцы встретятся с Ираном, а египетская команда сыграет с Новой Зеландией.
Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных вместо 32.
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