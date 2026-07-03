Барбоза рекомендовал португальским болельщикам с сердечными проблемами не смотреть матч против Испании

Португальский агент Пауло Барбоза в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча сборной Португалии в 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Испании.

«Матч с Испанией будет очень сложным. Мы пока еще не на том уровне, чтобы иметь реальные шансы обыграть испанцев, которые показывают отличную игру на протяжении всего чемпионата. У нас остается время на подготовку, и я надеюсь, тренер понимает, что не все игроки успеют восстановиться. Но у нас хватает талантливых футболистов, которые пока очень мало сыграли на этом чемпионате. Я не рекомендую сердечникам смотреть эту игру, потому что даже с Хорватией было слишком тяжело», — сказал Барбоза «СЭ».

Матч пройдет 6 июля в 22.00 по московскому времени.