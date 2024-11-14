Сборная Австралии сыграла вничью с Саудовской Аравией в матче отбора чемпионата мира
Матч сборных Австралии и Саудовской Аравии в отборочном турнире чемпионата мира-2026 завершился ничьей — 0:0.
Команды набрали по шесть очков в пяти турах третьего этапа отборочного турнира. Австралийцы занимают второе место в группе С, саудовцы — третье.
19 ноября команда Австралии сыграет на выезде с Бахрейном. Сборная Саудовской Аравии в этот же день встретится в гостях с Индонезией.
Чемпионат мира-2026 пройдет в Канаде, США и Мексике. В турнире примут участие 48 сборных.
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