Сборная Австралии сыграла вничью с Саудовской Аравией в матче отбора чемпионата мира

Матч сборных Австралии и Саудовской Аравии в отборочном турнире чемпионата мира-2026 завершился ничьей — 0:0.

Команды набрали по шесть очков в пяти турах третьего этапа отборочного турнира. Австралийцы занимают второе место в группе С, саудовцы — третье.

19 ноября команда Австралии сыграет на выезде с Бахрейном. Сборная Саудовской Аравии в этот же день встретится в гостях с Индонезией.

Чемпионат мира-2026 пройдет в Канаде, США и Мексике. В турнире примут участие 48 сборных.