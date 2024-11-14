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Сегодня, 14:57

Сборная Австралии сыграла вничью с Саудовской Аравией в матче отбора чемпионата мира

Алина Савинова
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Матч сборных Австралии и Саудовской Аравии в отборочном турнире чемпионата мира-2026 завершился ничьей — 0:0.

Команды набрали по шесть очков в пяти турах третьего этапа отборочного турнира. Австралийцы занимают второе место в группе С, саудовцы — третье.

19 ноября команда Австралии сыграет на выезде с Бахрейном. Сборная Саудовской Аравии в этот же день встретится в гостях с Индонезией.

Чемпионат мира-2026 пройдет в Канаде, США и Мексике. В турнире примут участие 48 сборных.

Сборная Австралии по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
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