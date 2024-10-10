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Сегодня, 15:55

Сборная Китая проиграла третий матч в квалификации к ЧМ-2026

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сборная Китая проиграла команде Австралии в матче третьего тура третьего этапа азиатского отборочного турнира к чемпионату мира-2026 — 1:3. Встреча прошла стадионе «Аделаида Овал».

У сборной Австралии голы забили Льюис Миллер (45+2-я минута), Крэйг Гудвин (53-я) и Нишан Велупиллай (90+2-я). За китайскую команду отличился Се Вэньнэн (20-я).

Китай (0 очков) проиграл третий матч подряд в отборе на ЧМ-2026 и занимает последнее, шестое место в группе С. Австралия находится на третьей строчке с 4 баллами.

Китайцы следующий матч проведут 15 октября против Индонезии, а австралийцы в этот же день сыграют с Японией.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа C
10 окт, 12:10. ()
Австралия
3:1
Китай

Сборная Австралии по футболу
Сборная Китая по футболу
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