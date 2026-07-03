Сборные Австралии и Египта сыграют в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в пятницу, 3 июля. Встреча пройдет на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США). Стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

03 июля, 21:00. AT&T Stadium (Арлингтон)

Трансляцию матча Австралия — Египет покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 20.30 мск.

Следить за событиями встречи Австралия — Египет можно в матч-центре «СЭ».

Австралия вышла в плей-офф со второго места в группе D, набрав 4 очка. В заключительном туре австралийцы сыграли вничью с Парагваем (0:0) и гарантировали себе место в 1/16 финала.

Египет занял второе место в группе G с 5 очками. В третьем туре египтяне сыграли вничью с Ираном (1:1) и впервые в истории вышли из группы на чемпионате мира.

Победитель матча Австралия — Египет в 1/8 финала сыграет с победителем пары Аргентина — Кабо-Верде.

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