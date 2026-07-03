Сборные Австралии и Египта встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в пятницу, 3 июля. Встреча пройдет на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США). Стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени. Матч Австралия — Египет можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

03 июля, 21:00. AT&T Stadium (Арлингтон)

Австралия вышла в плей-офф со второго места в группе D, набрав 4 очка. Команда обыграла Турцию (2:0), уступила США (0:2), а в заключительном туре сыграла вничью с Парагваем — 0:0. Египет занял второе место в группе G: сыграл вничью с Бельгией (1:1), победил Новую Зеландию (3:1), а затем поделил очки с Ираном — 1:1.

Победитель матча Австралия — Египет в 1/8 финала сыграет с победителем пары Аргентина — Кабо-Верде.

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