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17 июня, 05:51

Австрия — Иордания: стартовые составы на матч ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент

Сборные Австрии и Иордании назвали стартовые составы на матч 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

Австрия: Александр Шлагер, Штефан Пош, Давид Алаба, Филипп Линхарт, Филлипп Мвене, Ксавер Шлагер, Марсель Забитцер, Конрад Лаймер, Николас Зайвальд, Романо Шмид, Саша Калайджич.

Иордания: Язид Абулайла, Абдулла Насиб, Язан Аль-Араб, Мохаммад Абу Аль-Нади, Эхсан Хаддад, Нур Аль-Равабдех, Моханнад Абу Таха, Низар Аль-Рашдан, Али Ольван, Муса Аль-Таамари, Одех Фахури.

Игра пройдет на арене «Левис Стэдиум» в Санта-Кларе (США). Начало матча — в 7.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа J.
17 июня, 07:00. Levi's Stadium (Санта-Клара)
Австрия
3:1
Иордания
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