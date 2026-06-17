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17 июня, 09:30

Ашурматов: «Однажды Хусанов может получить «Золотой мяч»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Защитник сборной Узбекистана Рустамжон Ашурматов в интервью «СЭ» оценил игру партнера по национальной команде Абдукодира Хусанова, выступающего за «Манчестер Сити».

— Вы играете в обороне вместе с основным защитником «Манчестер Сити». Поражаетесь, как складывается его карьера — в этом сезоне он вошел в тройку лучших игроков такого клуба?

— Нет, не поражаюсь. Потому что я знал его еще в те времена, когда играл за основной состав «Бунедкора», а он был в академии. Тогда про такое его будущее не думал, но нормально отношусь к тому, что происходит. Более того, у него есть потенциал, чтобы стать еще сильнее. Желаю ему стать лучшим в Англии, в Европе, в мире.

— Он способен на это?

— Конечно. То, что мы видим сейчас, не потолок. Он даже может получить «Золотой мяч». А по-настоящему поверил я в него еще до «Манчестер Сити» — когда он в «Лансе» был. Он там играл очень хорошо.

— Вы можете на поле ему «напихать»?

— Конечно, он же молодой, ха-ха. Но и он мне — тоже может! И я восприму это совершенно нормально. Потому что на поле все равны, — сказал Ашурматов «СЭ».

Сборная Узбекистана 18 июня сыграет против Колумбии в первом матче на ЧМ-2026.

Рустамжон Ашурматов.«Сейчас Португалия, думаю, сильнее без Роналду, чем с ним». Интервью защитника сборной Узбекистана Ашурматова
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