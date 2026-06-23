Аршавин назвал самое яркое впечатление после поездки на чемпионат мира-2026

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от поездки на чемпионат мира-2026.

— Андрей Сергеевич, у вас выдалась долгая поездка на чемпионат мира. Какие впечатления?

— Самое яркое — поход на трибуну к болельщикам Узбекистана во время матча с Колумбией. Во-первых, там в целом было очень громко: барабаны, песни. А во-вторых, они скандировали мою фамилию, исполняли песни «Ленинграда». Это запомнилось мне больше всего.

— А что стало самым ярким в футбольном плане?

— Какого-то сильного впечатления пока никто не произвел — команды еще втягиваются в турнир. Лидеры понимают, что из группы выходит даже третье место.

Не скажу, что они не напрягаются, но и не стараются выжать максимум. Понравилась команда США — был на их матче. Понравилась и Германия. Матч Англия — Хорватия не смотрел, но мне говорят, что была хорошая игра. Еще запомнились болельщики Мексики и Колумбии!

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. В турнире принимают участие 48 сборных. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также восемь лучших сборных из числа занявших третье место.