Сборные Армении и Португалии встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные Армении и Португалии встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира в субботу, 6 сентября. Игра будет проходить на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване и начнется в 19.00 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры Армения — Португалия можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.

06 сентября 2025, 19:00. Республиканский им. Вазгена Саркисяна (Ереван)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый ресурс.

Сборные выступают в группе F европейского отбора ЧМ, где также играют Венгрия и Ирландия. Предыдущая встреча команд состоялась в 2015 году, тогда португальцы обыграли армян со счетом 3:2 в гостевом матче отборочного турнира Евро-2016.