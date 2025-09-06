Армения — Португалия: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн
Сборные Армении и Португалии встретятся в матче отбора чемпионата мира
Сборные Армении и Португалии встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира в субботу, 6 сентября. Игра будет проходить на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване и начнется в 19.00 по московскому времени.
С основными событиями и результатом игры Армения — Португалия можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый ресурс.
Сборные выступают в группе F европейского отбора ЧМ, где также играют Венгрия и Ирландия. Предыдущая встреча команд состоялась в 2015 году, тогда португальцы обыграли армян со счетом 3:2 в гостевом матче отборочного турнира Евро-2016.
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