Армения и Португалия сыграют в отборочном турнире чемпионата мира-2026

Сборная Армении примет сборную Португалии в матче отборочного турнира чемпионата мира в Европе в субботу, 6 сентября. Матч пройдет на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване (Армения), начало — в 19.00 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.

06 сентября 2025, 19:00. Республиканский им. Вазгена Саркисяна (Ереван)

Транслировать матч в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент сервиса можно смотреть по платной подписке.

Результат и ключевые события игры Армения — Португалия отслеживайте в матч-центре на нашем сайте.

Армения и Португалия в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Ирландией и Венгрией.