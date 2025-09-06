Армения — Португалия: трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 19.00 мск
Армения и Португалия сыграют в отборочном турнире чемпионата мира-2026
Сборная Армении примет сборную Португалии в матче отборочного турнира чемпионата мира в Европе в субботу, 6 сентября. Матч пройдет на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване (Армения), начало — в 19.00 по московскому времени.
Транслировать матч в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент сервиса можно смотреть по платной подписке.
Результат и ключевые события игры Армения — Португалия отслеживайте в матч-центре на нашем сайте.
Армения и Португалия в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Ирландией и Венгрией.
Новости