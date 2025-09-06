Дубль Роналду помог Португалии разгромить Армению в отборе ЧМ-2026

Сборная Португалии в гостях победила Армению в матче квалификации чемпионата мира-2026 — 5:0.

Дублем у гостей отметились Жоау Феликс (10-я и 61-я минуты) и Криштиану Роналду (21-я и 46-я). Еще один гол на 32-й минуте забил Жоау Канселу.

Португалия (3 очка) возглавила группу F. Армения (0) опустилась на последнее место в квартете.

В следующем матче отбора Португалия 9 сентября на выезде сыграет с Венгрией, а Армения в этот же день дома примет Ирландию.