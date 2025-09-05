Аргентина и Венесуэла встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные Аргентины и Венесуэлы встретятся в матче 17-го тура южноамериканского отбора чемпионата мира в ночь на пятницу, 5 сентября. Игра пройдет на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе и начнется в 2.30 по московскому времени.

Результаты матчей игрового дня отборочного турнира можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 2», трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

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05 сентября 2025, 02:30. Антонио Веспучио Либерти (Буэнос-Айрес)

Первая встреча сборных в этом отборе завершилась со счетом 1:1. После 16 туров Аргентина находится на первом месте с 35 очками и досрочно отобралась в финальный турнир, а Венесуэла идет седьмой с 18 очками.