Дубль Месси принес Аргентине победу над Венесуэлой

Сборная Аргентины выиграла у команды Венесуэлы в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 3:0. Игра прошла на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе.

В конце первого тайма Лионель Месси открыл счет. Его гол стал единственным в первой половине. На 76-й минуте Лаутаро Мартинес удвоил преимущество аргентинцев, а спустя 4 минуты Месси оформил дубль и довел счет до крупного.

Эта игра стала для 38-летнего аргентинца последней на домашнем поле за национальную команду. Это на предматчевой пресс-конференции подтвердил главный тренер аргентинцев Лионель Скалони.

Аргентинцы лидируют в турнирной таблице с 38 очками и гарантировали себе первую строчку. Венесуэльцы идут на 7-й строчке — 18 очков.