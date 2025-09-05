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5 сентября 2025, 04:30

Дубль Месси принес Аргентине победу над Венесуэлой

Евгений Козинов
Корреспондент
Хулиан Альварес и Лионель Месси.
Фото Reuters

Сборная Аргентины выиграла у команды Венесуэлы в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 3:0. Игра прошла на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе.

В конце первого тайма Лионель Месси открыл счет. Его гол стал единственным в первой половине. На 76-й минуте Лаутаро Мартинес удвоил преимущество аргентинцев, а спустя 4 минуты Месси оформил дубль и довел счет до крупного.

Эта игра стала для 38-летнего аргентинца последней на домашнем поле за национальную команду. Это на предматчевой пресс-конференции подтвердил главный тренер аргентинцев Лионель Скалони.

Аргентинцы лидируют в турнирной таблице с 38 очками и гарантировали себе первую строчку. Венесуэльцы идут на 7-й строчке — 18 очков.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир.
05 сентября 2025, 02:30. Антонио Веспучио Либерти (Буэнос-Айрес)
Аргентина
3:0
Венесуэла
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