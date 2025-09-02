Аргентина — Венесуэла: дата и время начала матча отбора ЧМ-2026
Аргентина и Венесуэла сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026
Сборные Аргентины и Венесуэлы сыграют в 17-м туре отборочного турнира чемпионата мира-2026 в ночь на пятницу, 5 сентября. Игра пройдет на национальном стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе (Аргентина) и начнется в 02.30 по московскому времени.
Трансляцию матча в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 2» и его сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 2.20 мск, за 10 минут до стартового свистка.
Ключевые события и результат игры Аргентина — Венесуэла можно отслеживать в футбольном матч-центре на нашем сайте.
В отборочном турнире ЧМ-2026 в Южной Америке участвуют 10 команд. После 16 туров Аргентина с 35 очками занимает первое место, у Венесуэлы — 18 очков и седьмое место.
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