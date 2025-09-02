Аргентина и Венесуэла сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026

Сборные Аргентины и Венесуэлы сыграют в 17-м туре отборочного турнира чемпионата мира-2026 в ночь на пятницу, 5 сентября. Игра пройдет на национальном стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе (Аргентина) и начнется в 02.30 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир.

05 сентября 2025, 02:30. Антонио Веспучио Либерти (Буэнос-Айрес)

Трансляцию матча в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 2» и его сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 2.20 мск, за 10 минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры Аргентина — Венесуэла можно отслеживать в футбольном матч-центре на нашем сайте.

В отборочном турнире ЧМ-2026 в Южной Америке участвуют 10 команд. После 16 туров Аргентина с 35 очками занимает первое место, у Венесуэлы — 18 очков и седьмое место.