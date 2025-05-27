Аргентина: расписание матчей сборной в июне

С кем сыграет сборная Аргентины в отборе ЧМ-2026 в июне

Сборная Аргентины в июне сыграет со сборными Чили и Колумбии в отборочном турнире чемпионата мира-2026. Аргентинцы занимают первое место в южноамериканской группе

с 31 очком после 14 (из 18) туров.

Расписание матчей сборной Аргентины в отборе ЧМ-2026 в июне 2025 года

6 июня. 5.00. Чили — Аргентина

11 июня. 3.00. Аргентина — Колумбия

Время начала матчей — московское.

Следить за ключевыми событиями и результатом июньских игр аргентинцев можно в футбольном матч-центре «СЭ».

Сборная Аргентины — действующий чемпион мира. В решающем матче ЧМ-2022 в Катаре аргентинцы обыграли по пенальти предыдущего чемпиона, Францию (3:3, пенальти — 4:2).

Финальная часть чемпионата мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Канады и Мексики.