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27 мая 2025, 23:00

Аргентина: расписание матчей сборной в июне

С кем сыграет сборная Аргентины в отборе ЧМ-2026 в июне
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Сборная Аргентины в июне сыграет со сборными Чили и Колумбии в отборочном турнире чемпионата мира-2026. Аргентинцы занимают первое место в южноамериканской группе

с 31 очком после 14 (из 18) туров.

Расписание матчей сборной Аргентины в отборе ЧМ-2026 в июне 2025 года

  • 6 июня. 5.00. Чили — Аргентина

  • 11 июня. 3.00. Аргентина — Колумбия

Время начала матчей — московское.

Следить за ключевыми событиями и результатом июньских игр аргентинцев можно в футбольном матч-центре «СЭ».

Сборная Аргентины — действующий чемпион мира. В решающем матче ЧМ-2022 в Катаре аргентинцы обыграли по пенальти предыдущего чемпиона, Францию (3:3, пенальти — 4:2).

Финальная часть чемпионата мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Канады и Мексики.

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Сборная Аргентины по футболу

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