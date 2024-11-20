Сборные Аргентины и Перу встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные Аргентины и Перу встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в ночь на среду, 20 ноября. Игра пройдет на стадионе «Ла Бомбонера» в Буэнос-Айресе и начнется в 3.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru (на платной основе). Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка.

С ключевыми событиями игры Аргентина — Перу можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В первом круге отборочного турнира чемпионы мира и обладатели Кубка Америки аргентинцы обыграли перуанцев со счетом 2:0.

Аргентина возглавляет таблицу отбора в Южной Америке с 22 очками в 11 турах. Перу находится на предпоследнем, девятом месте с семью очками.