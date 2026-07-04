Аргентина — Кабо-Вердер: Месси открыл счет в матче ЧМ-2026

Сборная Аргентины открыла счет в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Кабо-Верде. Гол забил нападающий Лионель Месси.

На 29-й минуте встречи 38-летний аргентинец открылся под передачу в штрафной площади африканской команды и левой ногой пробил в ближний угол ворот.

Для Месси это 7-й гол на ЧМ-2026. Он является лучшим бомбардиром турнира.

Всего за карьеру Месси забил 20 голов в матчах чемпионата мира и является рекордсменом по этому показателю. На втором месте — француз Килиан Мбаппе с 18 забитыми мячами.

Матч Аргентина — Кабо-Верде проходит на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами.