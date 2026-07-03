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Сегодня, 23:44

Аргентина — Кабо-Верде: Месси и Лаутаро Мартинес сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Стали известны стартовые составы на матч между Аргентиной и Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ-2026.

Игра пройдет в Майами (США). Начало — в 01.00 по московскому времени.

Аргентина: Э.Мартинес, Молина, Медина, Ромеро, Мартинес, Де Поль, Макаллистер, Фернандес, Альмада, Месси, Л.Мартинес.

Кабо-Верде: Возинья, Лопеш Кабрал, Диней, Лопеш, Морейра, Ленини, Кабрал, Д.Дуарте, Да Кошта, Л.Дуарте, Мендеш.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Аргентина&nbsp;&mdash; Кабо-Верде: онлайн-трансляция матча.Аргентина — Кабо-Верде: онлайн-трансляция матча
Чемпионат мира. 1/16 финала.
03 июля, 21:00. AT&T Stadium (Арлингтон)
Австралия
Египет

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