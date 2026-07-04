Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 00:30

Аргентина — Кабо-Верде: где смотреть онлайн-трансляцию

Аргентина и Кабо-Верде встречаются в 1/16 финала чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Аргентины и Кабо-Верде встречаются в матче 1/16 финала чемпионата мира в ночь на субботу, 4 июля. Игра проходит на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами, начало — в 1.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч показывает онлайн-платформа «Кинопоиск».

Аргентина&nbsp;&mdash; Кабо-Верде: онлайн-трансляция матча.Аргентина — Кабо-Верде: онлайн-трансляция матча

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи. Следить за основными событиями и результатом игры Аргентина — Кабо-Верде можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
04 июля, 01:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Аргентина
Кабо Верде

Аргентина заняла первое место в группе J с девятью очками в трех турах, а Кабо-Верде — второе место в группе Н с 3 очками.

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на нашем сайте.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Кабо-Верде по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Месси стал первым футболистом, сыгравшим 30 матчей на чемпионатах мира
Сетка плей-офф ЧМ-2026: кто с кем играет и на кого выходит (обновляется)
Аргентина — Кабо-Верде: онлайн-трансляция матча
Колумбия — Гана: смотреть прямую трансляцию матча 1/16 финала ЧМ по футболу, где видео
Футбольная федерация Австралии: «Это был не тот итог, которого мы хотели»
Австралия — Египет: видео голов матча 1/16 финала матча ЧМ-2026
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Салах признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Австралия — Египет

Австралия — Египет: видео голов матча 1/16 финала матча ЧМ-2026

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости