Аргентина и Кабо-Верде встречаются в 1/16 финала чемпионата мира

Сборные Аргентины и Кабо-Верде встречаются в матче 1/16 финала чемпионата мира в ночь на субботу, 4 июля. Игра проходит на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами, начало — в 1.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч показывает онлайн-платформа «Кинопоиск».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи. Следить за основными событиями и результатом игры Аргентина — Кабо-Верде можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

04 июля, 01:00. Hard Rock Stadium (Майами)

Аргентина заняла первое место в группе J с девятью очками в трех турах, а Кабо-Верде — второе место в группе Н с 3 очками.

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