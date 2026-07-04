Аргентина — Кабо-Верде: аргентинцы ведут в счете после первого тайма в матче ЧМ-2026

Завершился первый тайм в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Кабо-Верде.

Единственный гол забил нападающий Лионель Месси. На 29-й минуте встречи 38-летний аргентинец левой ногой пробил в ближний угол ворот из пределов штрафной площади.

Для Месси это 7-й гол на ЧМ-2026. Он является лучшим бомбардиром турнира.

Матч Аргентина — Кабо-Верде проходит на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами.