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Сегодня, 01:51

Аргентина — Кабо-Верде: аргентинцы ведут в счете после первого тайма в матче ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Месси забивает Кабо-Верде.
Фото Reuters

Завершился первый тайм в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Кабо-Верде.

Единственный гол забил нападающий Лионель Месси. На 29-й минуте встречи 38-летний аргентинец левой ногой пробил в ближний угол ворот из пределов штрафной площади.

Для Месси это 7-й гол на ЧМ-2026. Он является лучшим бомбардиром турнира.

Матч Аргентина — Кабо-Верде проходит на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
04 июля, 01:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Аргентина
Кабо Верде
Аргентина&nbsp;&mdash; Кабо-Верде: онлайн-трансляция матча.Аргентина — Кабо-Верде: онлайн-трансляция матча
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