Сборные Аргентины и Кабо-Верде сыграют в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на субботу, 4 июля. Встреча пройдет на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). Стартовый свисток прозвучит в 1.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

04 июля, 01:00. Hard Rock Stadium (Майами)

Трансляцию матча Аргентина — Кабо-Верде покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск»

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за событиями встречи Аргентина — Кабо-Верде можно в матч-центре «СЭ».

Аргентина вышла в плей-офф с первого места в группе J. Команда обыграла Алжир (3:0), Австрию (2:0) и Иорданию — 3:1. Кабо-Верде заняло второе место в группе H: островная сборная сыграла вничью с Испанией (0:0), Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией — 0:0.

Победитель матча Аргентина — Кабо-Верде в 1/8 финала сыграет с победителем пары Австралия — Египет.

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