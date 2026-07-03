Сборные Аргентины и Кабо-Верде проведут матч на чемпионате мира

Сборные Аргентины и Кабо-Верде проведут матч в 1/16 финала чемпионата мира в ночь на субботу, 4 июля. Игра пройдет на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами и начнется в 1.00 по московскому времени. Матч Аргентина — Кабо-Верде можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Аргентина заняла первое место в группе J с девятью очками в трех турах, а Кабо-Верде — второе место в группе Н с 3 очками.

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«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Следить за основными событиями и результатом игры Аргентина — Кабо-Верде можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

04 июля, 01:00. Hard Rock Stadium (Майами)

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