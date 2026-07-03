Сборные Аргентины и Кабо-Верде сыграют в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на субботу, 4 июля. Встреча пройдет на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами (США). Начало матча — в 01.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

04 июля, 01:00. Hard Rock Stadium (Майами)

Мнения о матче Аргентина — Кабо-Верде

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони перед встречей отметил, что его команда уважает соперника и не ждет легкой игры.

«Мы в порядке. Конечно, мы взволнованы. Нам предстоит встретиться с достойным соперником. Пространства для ошибок становится все меньше. Это игра на выбывание, и мы это понимаем. Мы в хорошей форме. Но это футбол. Впереди очень напряжённые матчи. Будет непросто. Такова реальность.

[Кабо-Верде] - команда, которая еще не проигрывала. В матче с Саудовской Аравией они заслуживали победы. Против Испании и Уругвая им было немного сложнее. Они хорошо обороняются, играют на контратаках, и у них есть техничные игроки. Мы анализируем их, это достойный соперник. Они нас не удивляют. Это хорошая команда».

Главный тренер сборной Кабо-Верде Педру Бриту Бубишта после выхода команды в плей-офф подчеркнул историческое значение результата для страны.

«Для нас большая честь встретиться на поле с Аргентиной. Мы подойдём к матчу со всей ответственностью — ведь в составе соперника выступает Лео, которого нередко называют величайшим футболистом всех времён. Для всей Кабо-Верде это настоящий праздник: сыграть в плей-офф с Аргентиной и Лионелем Месси — огромное событие.

Мы верили, что сможем пробиться в плей-офф, и искренне стремились продемонстрировать миру сплочённость нашей команды. Мы по-настоящему гордимся этим достижением. Пусть Кабо-Верде — небольшая страна, но мы упорно боремся за свои цели».

Коэффициенты букмекеров на матч Аргентина — Кабо-Верде

Букмекеры считают Аргентину явным фаворитом встречи. Победа команды Лионеля Скалони оценивается коэффициентом 1.15. Ничья идет за 7.80, победа Кабо-Верде — за 21.00.