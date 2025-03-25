Сборные Аргентины и Бразилии встретятся в матче 14-го тура южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира-2026 в ночь на среду, 26 марта. Игра пройдет на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе (Аргентина), начало — в 3.00 по московскому времени.

Ключевые события игры Аргентина — Бразилия можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и также будет доступна на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне федерального телеэфира).

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир.

26 марта, 03:00. Estadio Monumental (Буэнос-Айрес)

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. Команда лидирует в южноамериканском отборе ЧМ-2026, набрав 28 очков в 13 турах. Бразилия находится на третьем месте с 21 очком.