Аргентина — Алжир: ВАР отменил голы Месси и Шаиби в начале матча ЧМ-2026

Матч чемпионата мира-2026 между сборнымии Аргентины и Алжира начался с двух отмененных голов ВАР из-за офсайда.

На 5-й минуте нападающий аргентинской команды Лионель Месси забил в своем 200-м матче на международном уровне, но судья зафиксировал офсайд. Спустя три минуты уже алжирцы праздновали взятие ворот, однако после просмотра видеоповтора было принято решение, что Фарес Шаиби находился в офсайде, поэтому гол был отменен.

Это первый матч в группе J на ЧМ-2026. В другой игре встретятся Австрия и Иордания (07:00 по московскому времени).