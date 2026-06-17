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Сегодня, 04:19

Аргентина — Алжир: ВАР отменил голы Месси и Шаиби в начале матча ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Фарес Чаиби забил гол.
Фото Reuters

Матч чемпионата мира-2026 между сборнымии Аргентины и Алжира начался с двух отмененных голов ВАР из-за офсайда.

На 5-й минуте нападающий аргентинской команды Лионель Месси забил в своем 200-м матче на международном уровне, но судья зафиксировал офсайд. Спустя три минуты уже алжирцы праздновали взятие ворот, однако после просмотра видеоповтора было принято решение, что Фарес Шаиби находился в офсайде, поэтому гол был отменен.

Это первый матч в группе J на ЧМ-2026. В другой игре встретятся Австрия и Иордания (07:00 по московскому времени).

Чемпионат мира. Группа J.
17 июня, 04:00. Arrowhead Stadium (Канзас-Сити)
Аргентина
Алжир
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