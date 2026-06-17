Месси ударом из-за пределов штрафной забил гол в ворота Алжира

Аргентина открыла счет в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Алжира.

На 17-й минуте ударом из-за пределов штрафной площади забил капитан аргентинцев Лионель Месси, который проводит 200-й матч на международном уровне.

Для 38-летнего аргентинца это 14-й гол на чемпионатах мира. По этому показателю он сравнялся с Гердом Мюллером и Килианом Мбаппе. Они делят третью строчку.

Список лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира возглавляет немец Мирослав Клозе (16), на второй позиции располагается бразилец Роналдо (15).

Всего на счету Месси 118 голов и отдал 64 результативные передачи в 200 матчах за сборную Аргентины.