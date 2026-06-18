Анри — об игре Роналду против ДР Конго: «Забивать должна команда, а не ты»

Экс-форвард сборной Франции Тьерри Анри раскритиковал игру нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче чемпионата мира-2026 против ДР Конго (1:1).

«Одно очень важно... Пожалуйста, люди, сидящие дома, запомните: команда должна забивать, а не ты должен забивать. Криштиану Роналду неоднократно оказывался в такой ситуации. Если сделаешь рывок, то заставишь защитника принять неправильное решение, но поскольку он хочет забить сам, то оказывается на пути Бруну Фернандеша или обратного паса. Защитник видит обоих игроков, и ему легче защищаться. В этом фишка: забивать должна команда, а не ты.

Если вы играете с Роналду, остальным игрокам нужно больше стараться забегать за спину защитников и помогать ему, потому что мы знаем, на что он способен сейчас. Он не будет бегать по флангам. Нужно постоянно давать ему пасы в штрафную, чтобы он забивал голы», — заявил Анри в эфире телеканала Fox.

41-летний Роналду провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

Португалия и ДР Конго набрали по 1 очку и делят первое и второе места в группе К. Во втором матче 1-го тура в этой группе Узбекистан встретится с Колумбией.

Во 2-м туре ЧМ-2026 португальцы 23 июня сыграют с Узбекистаном, а конголезцы 24 июня встретятся с Колумбией.