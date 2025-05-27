Англия: расписание матчей сборной в июне

С кем сыграет сборная Англии в отборе ЧМ-2026 в июне

Сборная Англии в июне сыграет со сборной Андорры в отборочном турнире чемпионата мира-2026. Англичане выступают в группе K европейской квалификации вместе с Албанией, Латвией, Сербией, Андоррой и после двух туров с 6 очками занимают первое место.

В июне у «Трех левов» одна игра в отборе ЧМ-2026.

Расписание матчей сборной Англии в отборе ЧМ-2026 в июне 2025 года

7 июня. 19.00 (время московское). Андорра — Англия

Ключевые события и результат игры можно отслеживать в футбольном матч-центре «СЭ».

На ЧМ-2022 сборная Англии дошла до полуфинала и уступила Франции (1:2).

Финальная часть чемпионата мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Канады и Мексики.