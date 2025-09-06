Сборные Англии и Андорры сыграют в матче отбора чемпионата мира

Сборные Англии и Андорры встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира в субботу, 6 сентября. Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и начнется в 19.00 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры Англия — Андорра можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый ресурс.

Предыдущая встреча сборных в отборочном турнире состоялась 7 июня и завершилась победой англичан со счетом 1:0. Англия выиграла три матча квалификации из трех, а Андорра потерпела четыре поражения.

Чемпионат мира пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике.