Англия — Андорра: дата и время начала матча отбора ЧМ-2026
Англия и Андорра встретятся в матче отбора чемпионата мира
Сборные Англии и Андорры встретятся в матче отбора чемпионата мира в субботу, 6 сентября. Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.
С ключевыми событиями и результатом игры Англия — Андорра можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на стриминговый сервис.
Предыдущая встреча сборных в отборочном турнире состоялась 7 июня и завершилась победой Англии со счетом 1:0.
Чемпионат мира пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике. В турнире примут участие 48 сборных.
Новости