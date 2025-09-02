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2 сентября 2025, 16:30

Англия — Андорра: дата и время начала матча отбора ЧМ-2026

Англия и Андорра встретятся в матче отбора чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Сборные Англии и Андорры встретятся в матче отбора чемпионата мира в субботу, 6 сентября. Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры Англия — Андорра можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.
06 сентября 2025, 19:00. Вилла Парк (Бирмингем)
Англия
2:0
Андорра

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на стриминговый сервис.

Предыдущая встреча сборных в отборочном турнире состоялась 7 июня и завершилась победой Англии со счетом 1:0.

Чемпионат мира пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике. В турнире примут участие 48 сборных.

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