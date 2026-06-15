Аршавин: «В футболе Роналдиньо превалировала больше красота, нежели эффективность»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин в новом выпуске FONTour в США прокомментировал игру Роналдиньо.

— Кудесник мяча, в его футболе превалировала больше красота, нежели эффективность. Он пытался это соединить. И по этому поводу очень хорошая история у Кержакова есть, когда они готовились к «Барселоне». Там тренер говорит, что надо Роналдиньо держать. А ему там просто кидают, он грудью останавливает, пяткой перекидывает, головой себе еще пробросил, дальше убежал. Но здесь против таких футболистов нет приема, если он сам не в форме или у него не его день.

— Тебе, когда ты играл, хотелось быть на него похожим?

— Нет. Я ни на кого не хотел быть похожим, — сказал Аршавин.