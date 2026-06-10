Андреа Бочелли выступит на открытии чемпионата мира-2026
Итальянский оперный певец Андреа Бочелли, David Guetta, EJAE и Megan Thee Stallion выступят на церемонии открытия чемпионата мира по футболу и представят официальную песню турнира, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
В первом матче турнира сборная Мексики сыграет со сборной ЮАР. Игра состоится 11 июня на стадионе «Ацтека» в Мехико и начнется в 22:00 по московскому времени.
Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 команд.
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