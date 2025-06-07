Андорра и Англия встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные Андорры и Англии встречаются в матче отборочного турнира чемпионата мира в субботу, 7 июня. Игра на стадионе «Корнелья-Эль Прат» («RCDE Стэдиум») в Барселоне (Испания) начнется в 19.00 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.

07 июня 2025, 19:00. Stage Front Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» по подписке на ресурс.

Следить за основными событиями и результатом игры Андорра — Англия можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Андорра и Англия выступают в группе К с Албанией, Латвией и Сербией. В двух матчах отборочного турнира англичане одержали две победы — над латвийцами (3:0) и албанцами (2:0), а андорранцы потерпели поражения от обеих команд — 0:1 от Латвии и 0:3 от Албании.