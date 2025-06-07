Андорра — Англия: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026
Андорра и Англия встретятся в матче отбора чемпионата мира
Сборные Андорры и Англии встречаются в матче отборочного турнира чемпионата мира в субботу, 7 июня. Игра на стадионе «Корнелья-Эль Прат» («RCDE Стэдиум») в Барселоне (Испания) начнется в 19.00 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» по подписке на ресурс.
Следить за основными событиями и результатом игры Андорра — Англия можно в матч-центре на сайте «СЭ».
Андорра и Англия выступают в группе К с Албанией, Латвией и Сербией. В двух матчах отборочного турнира англичане одержали две победы — над латвийцами (3:0) и албанцами (2:0), а андорранцы потерпели поражения от обеих команд — 0:1 от Латвии и 0:3 от Албании.
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