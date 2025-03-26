Футбол
Чемпионат мира
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

26 марта, 02:02

Алжир разгромил Мозамбик в отборе ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент

Сборная Алжира выиграла у Мозамбика в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 5:1. Игра прошла на стадионе «Хосине Айт Ахмед» в Бухальфе.

У алжирцев нападающий Мохамед Амура оформил хет-трик, а также по голу забили Аисса Манди и Жауэн Аджам. Единственный гол гостей на счету Жени Катамо.

ЧМ. Отборочный турнир. Африка. 1-й раунд. Группа G.
26 марта, 00:00. ()
Алжир
5:1
Мозамбик

Сборная Сенегала обыграла Того — 2:0. Голы забили Мусса Ниахате и Папе Сарр.

ЧМ. Отборочный турнир. Африка. 1-й раунд. Группа B.
26 марта, 00:00. ()
Сенегал
2:0
Того

В других встречах Коморские острова обыграли Чад (1:0), ДР Конго победила Мавританию (2:0).

ЧМ. Отборочный турнир. Африка. 1-й раунд. Группа I.
26 марта, 00:00. ()
Коморские острова
1:0
Чад
ЧМ. Отборочный турнир. Африка. 1-й раунд. Группа B.
26 марта, 00:00. ()
Мавритания
0:2
ДР Конго

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Сборная Алжира по футболу
Сборная ДР Конго по футболу
Сборная Сенегала по футболу
Сборная Того по футболу
Читайте также
В ЕС призвали все стороны в Грузии воздержаться от насилия после выборов
Двалишвили и Сэндхаген проведут титульный бой на турнире UFC в Лас-Вегасе
Дмитриев отметил высокую вероятность согласия США с предложением Путина по ДСНВ
Футболист «Ахмата» Ндонг обвинил Сперцяна в расистском оскорблении
Спорный ВАР-пенальти и странные решения Станковича убили красно-белых, армейцы потеряли Акинфеева. Что случилось в матче ЦСКА – "Спартак"
Аналитик Меркурис отметил уважительное отношение Путина к другим лидерам
Популярное видео
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Израиль — Норвегия: видеообзор матча отбора ЧМ-2026

Сборная Марокко переиграла Танзанию

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости