Алжир разгромил Мозамбик в отборе ЧМ-2026
Сборная Алжира выиграла у Мозамбика в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 5:1. Игра прошла на стадионе «Хосине Айт Ахмед» в Бухальфе.
У алжирцев нападающий Мохамед Амура оформил хет-трик, а также по голу забили Аисса Манди и Жауэн Аджам. Единственный гол гостей на счету Жени Катамо.
Сборная Сенегала обыграла Того — 2:0. Голы забили Мусса Ниахате и Папе Сарр.
В других встречах Коморские острова обыграли Чад (1:0), ДР Конго победила Мавританию (2:0).
