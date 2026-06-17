Али Ольван из сборной Иордании признан лучшим игроком матча против Австрии на ЧМ-2026

Нападающий сборной Иордании Али Ольван стал лучшим игроком матча с Австрией (1:3) в 1-м туре группового турнира ЧМ-2026, сообщается на сайте ФИФА.

26-летний форвард на 50-й минуте забил единственный мяч своей команды и стал первым автором гола в истории иорданской сборной на чемпионатах мира.

После 1-го тура австрийцы с 3 очками занимают второе место в группе J, уступая Аргентине по разнице мячей. Иордания по дополнительным показателям опережает Алжир и идет третьей.

Во 2-м туре группового турнира Австрия 22 июня сыграет с Аргентиной. Иордания — 23 июня с Алжиром.