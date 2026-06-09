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Сегодня, 17:20

Аленичев считает, что Португалия способна дойти до полуфинала ЧМ-2026

Дмитрий Аленичев
Колумнист

Бывший футболист «Порту» Дмитрий Аленичев в колонке для «СЭ» поделился ожиданиями от сборной Португалии на чемпионате мира-2026.

«Мало кто верит, что эти ребята дойдут до финала, а я бы этого хотел. И уж до полуфинала Португалия, считаю, способна добраться. Это великолепная сборная. В первую очередь за счет четверки полузащитников мирового уровня. Витинья, на мой взгляд, один из лучших — если не абсолютно лучший — игроков планеты на данный момент», — написал Аленичев в колонке для «СЭ».

ЧМ-2026 пройдет в 16 городах США, Канады и Мексики. Финал турнира состоится 19 июля.

Дмитрий Аленичев делится ожиданиями от&nbsp;чемпионата мира-2026.Дмитрий Аленичев: «Месси забьет на ЧМ четыре-пять мячей, а у Криштиану остались только пенальти и штрафные»

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