Мостовой о поведении игроков Парагвая в матче с Францией: «Я бы не сдержался»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 между Францией и Парагваем (1:0).

«Парагвай понимал, что он слабее такой Франции. У них была своя тактика: бить, провоцировать, грубить. Я это не приветствую, а просто объясняю их мотивацию. Но будь я на поле, я бы вскипел, если бы мне так сзади долбанули пару раз. Я бы не сдержался. Они компенсируют свои недостатки агрессией. Слава богу, что Франция прошла дальше», — сказал Мостовой «СЭ».

Сборная Франции вышла в 1/4 финала, где сыграет со сборной Марокко. Этот матч состоится 9 июля.