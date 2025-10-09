Чеферин: «Нуну Мендеш — лучший на данный момент игрок»

Президент УЕФА Александер Чеферин на футбольном саммите в Португалии назвал защитника «ПСЖ» Нуну Мендеша лучшим игроком на данный момет.

«Нуну Мендеш — фантастический игрок, возможно, лучший на данный момент, но его позиция не так ценится, как атакующие. Есть Жоау Невеш, Витинья, мой любимый центральный защитник Рубен Диаш, но я не хочу называть имена, так как все равно кого-то забуду», — приводит O Jogo слова Чеферина.

23-летний Мендеш на церемонии Portugal Football Globes 2025, на которой чествовали и отмечали лучших игроков португальского и международного футбола, получил награду.